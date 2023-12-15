Ситуация в Крыму: между Черноморским и Межводным работает ПВО, в районе бухты Севастополя слышны взрывы – Крым.Реалии

Во временно оккупированном Крыму работает система российского ПВО. А в Севастополе слышны взрывы в районе главной бухты. Об этом пишет Крым.Реалии ссылаясь на данные местных жителей, передаёт УНН.

Детали

По данным издания российские ПВО среагировало на воздушную угрозу в районе между Черноморским и Межводным.

Официально российские власти ситуацию никак ещё не комментировали.

Воздушная тревога в Крыму также не объявлялась.

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Звуки выстрелов из реактивных бомбометов также были зафиксированы около 19:50 в Севастополя. Сообщается, что взрывы прогремели со стороны главной бухты города. После пусков был слышен громкий взрыв.

Крымские телеграм-каналы также сообщают о перекрытии движения через российский пункт пропуска "Джанкой".