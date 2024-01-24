В оккупированном Мелитополе прогремели два взрыва

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  145822 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  159867 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  146648 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  143316 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  157233 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157709 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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В оккупированном Мелитополе прогремели два взрыва

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Украинская сноубордистка Надежда Гапатин завоевала серебряную медаль в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы по сноубордингу в болгарском Пампорово. Это уже четвертая медаль для украинской женской команды на этих соревнованиях.

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Масштабный пожар в российском туапсе: вероятно, есть "прилет" по нефтеперерабатывающему заводу

На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе туапсе вспыхнул масштабный пожар, вызванный вероятной атакой беспилотника. Однако официальной информации не поступало, а данные о жертвах остаются неизвестными.

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Взятие ДНК-образцов за рубежом для родственников пропавших без вести украинцев продлили на неопределенный срок - МВД

Заместитель министра внутренних дел Украины объявил о продлении на неопределенный срок забора образцов ДНК у родственников пропавших без вести лиц, проживающих за рубежом. Эта информация о ДНК будет добавлена в Центральный реестр генетических признаков человека для сравнения в процессе поиска пропавших без вести.

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Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой

Дело Шеремета: суд приостановил рассмотрение

Шевченковский районный суд Киева приостановил производство по делу Шеремета в связи с тем, что двое обвиняемых служат в армии.

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Падение Ил-76. США не располагают информацией относительно украинских военнопленных на борту - Кирби

Американская и украинская разведка не располагают информацией, которая бы подтверждала заявления России о том, что на борту разбитого самолета Ил-76 находились украинские военнопленные. Международный комитет Красного Креста пытается установить, кто находился на борту самолета.

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