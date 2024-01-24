В оккупированном Мелитополе прогремели два взрыва

Взятие ДНК-образцов за рубежом для родственников пропавших без вести украинцев продлили на неопределенный срок - МВД

Заместитель министра внутренних дел Украины объявил о продлении на неопределенный срок забора образцов ДНК у родственников пропавших без вести лиц, проживающих за рубежом. Эта информация о ДНК будет добавлена в Центральный реестр генетических признаков человека для сравнения в процессе поиска пропавших без вести.