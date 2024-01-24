В окупованому Мелітополі пролунали два вибухи
Київ • УНН
За словами Федорова, в окупованому місті пролунало два вибухи. Причини вибухів ще не встановлені.
Два вибухи пролунали в окупованому Мелітополі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
"У тимчасово окупованому Мелітополі окупантам не до сну. Мешканці повідомляють, що чули два вибухи. Дізнаємося, чого "працює певео", - повідомив Федоров.
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