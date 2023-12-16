В оккупированном Мариуполе россияне до сих пор не подключили к отоплению уцелевшие многоэтажки - ЦНС
Киев • УНН
Через два года после оккупации многие уцелевшие здания Мариуполя остаются без отопления, из-за чего жители мерзнут в холоде.
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне до сих пор не подключили к отопительной системе значительную часть уцелевших многоэтажек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Оккупационные власти временно захваченного города Мариуполь продолжают уничтожать город, который был почти полностью разрушен российскими войсками
Отмечается, что в городе через два года начала оккупации до сих пор значительное количество уцелевших домов не подключено к системе отопления. Поэтому люди там обречены на холод, а их жилье постепенно разрушается.
Дополнение
Кроме того, в Мариуполе наблюдается катастрофа с вывозом мусора.
"Ведь коммунальную технику оккупанты разграбили, а "подарков" от шефов недостаточно, так как цель этих "передач техники" имеет пропагандистскую цель", - сообщают в ЦНС.
Напомним
На временно оккупированных территориях Луганщины в подавляющем большинстве многоквартирных домов нет отопления, из-за чего фиксируются смертельные случаи среди местных.
В оккупированном Мариуполе россияне до сих пор не подключили к отоплению уцелевшие многоэтажки - ЦНС
Через два года после оккупации многие уцелевшие здания Мариуполя остаются без отопления, из-за чего жители мерзнут в холоде.
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