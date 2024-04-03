В оккупированном Крыму заметили переброску военной техники

Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, союзники по НАТО соглашаются, что Украина должна стать членом Альянса, но это станет возможным только после окончания войны и при наличии гарантий, что Россия не нападет снова.