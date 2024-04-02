В оккупированном Крыму рф использует гражданские суда для транспортировки военного груза - "АТЕШ"

Украинские партизаны ведут постоянный мониторинг обстановки в районе Керченского моста, в ходе которого было обнаружено, что россия использует гражданские суда для транспортировки военного груза. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", пишет УНН.

Наши агенты ведут постоянный мониторинг обстановки в районе Керченского моста, в ходе которого было выявлено, что россия использует гражданские суда для транспортировки военного груза. Мы также отмечаем сокращение движения военных кораблей вмф россии, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, агентами была зафиксирована переброска средств ПВО для защиты моста от возможных воздушных атак со стороны Сил обороны Украины. В частности, были обнаружены комплексы С-300 и ЗРПК "Панцирь-С1".

Партизаны отмечают, что такие действия оккупантов указывают на их стратегические приоритеты, направленные на укрепление воздушной защиты моста в ущерб защите российских городов.

Напомним

Украинские партизаны обнаружили несколько незамаскированных зенитно-ракетных комплексов, размещенных на аэродроме в оккупированном Джанкое. Несколько систем ПВО выставили даже без всякой маскировки из-за критической нехватки средств.