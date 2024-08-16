В оккупированном Донецке большой пожар в торговом центре "Галактика"

Во временно оккупированном Донецке горит торговый центр "Галактика". Об этом УНН пишет со ссылкой на местные паблики.

Детали

На видео, которое снимают очевидцы, можно увидеть большой пожар и клубы темного дыма в районе торгового центра "Галактика" в районе Петровка.

Также местные жители сообщают о повреждении жилого дома в Петровском районе Донецка.

Официальной информации о возможных пострадавших пока нет. В пабликах пишут о двух погибших и 11 пострадавших.

По Константиновке оккупанты дважды ударили кассетными боеприпасами, за сутки в Донецкой области из-за обстрелов рф трое погибших и 5 раненых