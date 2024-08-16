В оккупированном Донецке большой пожар в торговом центре "Галактика"
Киев • УНН
Во временно оккупированном Донецке крупный пожар в торговом центре "Галактика". Местные жители сообщают о повреждении жилого дома, в пабликах заявляют о двух погибших.
Во временно оккупированном Донецке горит торговый центр "Галактика". Об этом УНН пишет со ссылкой на местные паблики.
Детали
На видео, которое снимают очевидцы, можно увидеть большой пожар и клубы темного дыма в районе торгового центра "Галактика" в районе Петровка.
Также местные жители сообщают о повреждении жилого дома в Петровском районе Донецка.
Официальной информации о возможных пострадавших пока нет. В пабликах пишут о двух погибших и 11 пострадавших.
По Константиновке оккупанты дважды ударили кассетными боеприпасами, за сутки в Донецкой области из-за обстрелов рф трое погибших и 5 раненых16 августа 2024, 07:03 • 20851 просмотр