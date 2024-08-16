По Константиновке оккупанты дважды ударили кассетными боеприпасами, за сутки в Донецкой области из-за обстрелов рф трое погибших и 5 раненых

российские войска за прошедшие сутки, 15 августа, открыли огонь по 12 населенным пунктам Донецкой области. В частности, ударили кассетными боеприпасами, дроном и из артиллерии. В результате вражеских обстрелов погибли трое гражданских, еще пятеро получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

По данным правоохранителей, российские войска нанесли 2766 ударов по линии соприкосновения и жилому сектору.

Под обстрелами находились 12 населенных пунктов: города Константиновка, Курахово, Мирноград, Новогродовка, Торецк, Украинск, поселок Кураховка, села Верхнекаменское, Заря, Лысовка, Малиновка, Николаевка.

Разрушениям подверглись 13 гражданских объектов, из них 9 жилых домов.

В Верхнекаменском враг из артиллерии убил двух жителей.

Еще один человек погиб в Николаевке, поврежден частный дом.

По Константиновке оккупанты дважды ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч" - ранили двух гражданских лиц, повредили два частных дома, АЗС, электросети.

В Новогродовке в результате попадания дрона травмированы трое мирных жителей.

Кроме того, как сообщается, стало известно о раненом гражданском лице в Часовом Яру, которое пострадало из-за российской атаки 14 августа.