В оккупированном Бердянске прогремели взрывы: что известно
Киев • УНН
О взрыве в оккупированном Бердянске сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, взрыв был слышен в нескольких районах города.
Взрыв прогремел в оккупированном Бердянске. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Бердянск. Жители сообщают о взрыве, который слышно в нескольких микрорайонах
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В оккупированном Бердянске прогремели взрывы: что известно
О взрыве в оккупированном Бердянске сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, взрыв был слышен в нескольких районах города.
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