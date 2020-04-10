В охваченном войной Йемене зафиксировали первый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В одной из провинций Йемена зафиксировали первый случай коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"Разрушенный войной Йемен сообщил о своем первом случае коронавируса в пятницу в одной из южных провинций, подконтрольных правительству. Это вызывает опасения вспышки в стране, в которой осталось немного ресурсов для реагирования", - говорится в сообщении.
Так, первый подтвержденный случай заражения коронавируса зарегистрировано в провинции Хадрамавт.
В национальном комитете по чрезвычайным ситуациям, возглавляемом международно признанным правительством президента Абедраббо Мансура Хади сообщили, что инфицированный пациент находится в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь.
Сообщается, что местные власти приняли все необходимые меры предосторожности и пообещали более детальную информацию предоставить позже.
В то же время, группы помощи предупреждают, что влияние эпидемии коронавируса на разрушенную систему здравоохранения в стране, вероятно, будет катастрофическим.
Напомним, что в Йемене объявили "карантинное" прекращение огня на две недели.