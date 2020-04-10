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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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В охваченном войной Йемене зафиксировали первый случай коронавируса

В охваченном войной Йемене зафиксировали первый случай коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11511 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В одной из провинций Йемена зафиксировали первый случай коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

"Разрушенный войной Йемен сообщил о своем первом случае коронавируса в пятницу в одной из южных провинций, подконтрольных правительству. Это вызывает опасения вспышки в стране, в которой осталось немного ресурсов для реагирования", - говорится в сообщении.

Так, первый подтвержденный случай заражения коронавируса зарегистрировано в провинции Хадрамавт.

В национальном комитете по чрезвычайным ситуациям, возглавляемом международно признанным правительством президента Абедраббо Мансура Хади сообщили, что инфицированный пациент находится в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь.

Сообщается, что местные власти приняли все необходимые меры предосторожности и пообещали более детальную информацию предоставить позже.

В то же время, группы помощи предупреждают, что влияние эпидемии коронавируса на разрушенную систему здравоохранения в стране, вероятно, будет катастрофическим.

Напомним, что в Йемене объявили "карантинное" прекращение огня на две недели.

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