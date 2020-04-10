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В охопленому війною Ємені зафіксували перший випадок коронавірусу

В охопленому війною Ємені зафіксували перший випадок коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. В одній із провінцій Ємену зафіксували перший випадок коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.

"Зруйнований війною Ємен повідомив про свій перший випадок коронавірусу в п’ятницю у одній із південних провінцій, підконтрольних уряду. Це викликає побоювання спалаху в країні, у якій залишилося небагато ресурсів для реагування", - йдеться у повідомленні.

Так, перший підтверджений випадок зараження коронавірусом зареєстровано у провінції Хадрамавт.

У національному комітеті з надзвичайних ситуацій, очолюваному міжнародно визнаним урядом президента Абедраббо Мансура Хаді повідомили, що інфікований пацієнт перебуває у стабільному стані і отримує необхідну медичну допомогу.

Повідомляється, що місцева влада вжила всіх необхідних заходів обережності і пообіцяла більш детальну інформацію надати пізніше.

Водночас, групи допомоги попереджають, що вплив епідемії коронавірусу на зруйновану систему охорони здоров'я в країні, ймовірно, буде катастрофічним.

Нагадаємо, що в Ємені оголосили "карантинне" припинення вогню на два тижні.

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