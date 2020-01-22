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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Офисе Президента сообщили подробности встречи Зеленского и главы МВФ

Киев • УНН

 • 16308 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о реализации новой программы расширенного финансирования, передает УНН.

В Офисе Президента сообщили подробности встречи Зеленского и главы МВФ

Как сообщили в Офисе, Зеленский и Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрения структурных реформ.

"На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл., о которой Украина и МВФ договорились в прошлом году", - говорится в сообщении.

Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, сообщили в Офисе Президента.

Как сообщал УНН, Зеленский встретился в Давосе с главой МВФ.

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