В Офисе Президента сообщили подробности встречи Зеленского и главы МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о реализации новой программы расширенного финансирования, передает УНН.
Как сообщили в Офисе, Зеленский и Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрения структурных реформ.
"На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл., о которой Украина и МВФ договорились в прошлом году", - говорится в сообщении.
Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, сообщили в Офисе Президента.
Как сообщал УНН, Зеленский встретился в Давосе с главой МВФ.