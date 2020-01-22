В Офісі Президента повідомили подробиці зустрічі Зеленського і глави МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про реалізацію нової програми розширеного фінансування, передає УНН.
Як повідомили в Офісі, Зеленський і Георгієва обговорили перебіг судової реформи, зміцнення верховенства права та впровадження структурних реформ.
"На зустрічі також ішлося про реалізацію програми розширеного фінансування в обсязі 5,5 млрд дол., про яку Україна та МВФ домовилися минулого року", - йдеться у повідомленні.
Сторони високо оцінили швидкість та якість співпраці України з Міжнародним валютним фондом, повідомили в Офісі Президента.
Як повідомляв УНН, Зеленський зустрівся у Давосі із головою МВФ.