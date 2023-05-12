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В офисе премьера Британии "разочарованы" решением заблокировать обращение Зеленского в финале Евровидения

В офисе премьера Британии "разочарованы" решением заблокировать обращение Зеленского в финале Евровидения

Киев • УНН

 • 1348875 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак "разочарован" решением Европейского вещательного союза (EBU) заблокировать выступление Президента Украины Владимира Зеленского в гранд-финале песенного конкурса "Евровидение", пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

В пятницу официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил: "Премьер-министр считает, что президенту Зеленскому было бы уместно выступить на мероприятии, и мы разочарованы решением Европейского вещательного союза".

"Ценности и свободы, за которые борются президент Зеленский и народ Украины, не являются политическими, они фундаментальны, и именно Евровидение признало это в прошлом году, когда справедливо отстранили россию от участия в конкурсе", - сказано в заявлении.

Планов вмешиваться и просить организаторов передумать нет, отметили на Даунинг-стрит.

Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон сказал, что было бы правильно услышать Зеленского во время финала. Написав об этом в Twitter, он добавил: "Есть только одна причина, по которой конкурс не проводится в Украине, и это из-за незаконной войны путина".

BBC сообщила, что трансляцию нынешнего конкурса, как ожидается, посмотрят более 160 миллионов зрителей по всему миру.

Напомним

The Times накануне написало, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили выступать на финале песенного конкурса Евровидение, так как Европейский союз вещателей боится, что это может политизировать событие.

При этом заявление опубликовал и сам Европейский вещательный союз.

"Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на то, что она сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия", - указано в заявлении.

В EBU отметили, что одним из краеугольных камней Евровидения является неполитический характер мероприятия. "Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса", - отмечается в заявлении.

Пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров после этого заявил, что Офис Президента не обращался к организаторам Евровидения с предложением выступления Президента Украины Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса.

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