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Зеленському заборонили виступити на фіналі Євробачення — Times

Зеленському заборонили виступити на фіналі Євробачення — Times

Київ • УНН

 • 1300330 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському заборонили виступати на фіналі пісенного конкурсу Євробачення, адже Європейська спілка мовників (EBU) боїться, що це може політизувати подію. Про це пише The Times, передає УНН.

Цитата

«Пісенний конкурс «Євробачення» — це міжнародне розважальне шоу, яке регулюється суворими правилами та принципами, встановленими з моменту його створення. У рамках цього одним із наріжних каменів конкурсу є не політичний характер заходу.

Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи подібні заяви в рамках конкурсу», – сказав представник EBU.

Деталі 

Зазначається, що  Зеленський хотів з'явитися в ефірі фіналу Євробачення у суботу, аби закликати мільйонну аудиторію заходу продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі із російським загарбникам.

Проте Європейська мовна спілка (EBU), альянс зі 112 організацій-членів, який організовує щорічний конкурс разом із приймаючою мовною компанією, якою цього року є BBC, відмовив Президенту. 

Керівництво EBU заявило, що, хоч Зеленський і мав наміри, які гідні схвалення, та все ж його запит суперечить правилам конкурсу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Назвали країни, які пройшли до фіналу Євробачення-2023

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