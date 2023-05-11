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Назвали країни, які пройшли до фіналу Євробачення-2023

Назвали країни, які пройшли до фіналу Євробачення-2023

Київ • УНН

 • 2742550 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. У Ліверпулі закінчився другий півфінал 67-го пісенного конкурсу Євробачення. Названо імена переможців, які пройшли до фіналу, пише УНН.

Деталі 

Завершився другий півфінал Євробачення-2023 у Ліверпулі, за результатами якого до фіналу пройшли представники 10-ти країн, а саме:

Албанії, Кіпру, Естонії, Белгії, Австрії, Литви, Польщі, Автралії, Вірменії та Словенії.

Доповнення

Згідно з жеребкуванням, у другому півфіналі взяли участь виконавці з 16 країн, які виступили у такому порядку:

1. Данія: Рейлі – Breaking My Heart;

2. Вірменія: Brunette – Future Lover;

3. Румунія: Теодор Андрей – D.G.T. (Off and on);

4. Естонія: Аліка – Bridges;

5. Бельгія: Густаф – Because of You;

6. Кіпр: Ендрю Ламбру - Break a Broken Heart;

7. Ісландія: Diljá – Power;

8. Греція: Віктор Вернікос – What They Say;

9. Польща: Бланка – Solo;

10. Словенія: Joker Out – Carpe diem;

11. Грузія: Іру – Echo;

12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal;

13. Австрія: Тея і Саліна – Who the Hell is Edgar?;

14. Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje;

15. Литва: Моніка Лінкіте – Stay;

16. Австралія: Voyager – Promise.

Нагадаємо

Вчора стали відомі імені переможців першого півфіналу пісенного конкурсу. 

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