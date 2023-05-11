Назвали країни, які пройшли до фіналу Євробачення-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Ліверпулі закінчився другий півфінал 67-го пісенного конкурсу Євробачення. Названо імена переможців, які пройшли до фіналу, пише УНН.
Деталі
Завершився другий півфінал Євробачення-2023 у Ліверпулі, за результатами якого до фіналу пройшли представники 10-ти країн, а саме:
Албанії, Кіпру, Естонії, Белгії, Австрії, Литви, Польщі, Автралії, Вірменії та Словенії.
Доповнення
Згідно з жеребкуванням, у другому півфіналі взяли участь виконавці з 16 країн, які виступили у такому порядку:
1. Данія: Рейлі – Breaking My Heart;
2. Вірменія: Brunette – Future Lover;
3. Румунія: Теодор Андрей – D.G.T. (Off and on);
4. Естонія: Аліка – Bridges;
5. Бельгія: Густаф – Because of You;
6. Кіпр: Ендрю Ламбру - Break a Broken Heart;
7. Ісландія: Diljá – Power;
8. Греція: Віктор Вернікос – What They Say;
9. Польща: Бланка – Solo;
10. Словенія: Joker Out – Carpe diem;
11. Грузія: Іру – Echo;
12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal;
13. Австрія: Тея і Саліна – Who the Hell is Edgar?;
14. Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje;
15. Литва: Моніка Лінкіте – Stay;
16. Австралія: Voyager – Promise.
Нагадаємо
Вчора стали відомі імені переможців першого півфіналу пісенного конкурсу.