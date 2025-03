Назвали страны, которые прошли в финал Евровидения-2023

Детали

Завершился второй полуфинал Евровидения-2023 в Ливерпуле, по результатам которого в финал прошли представители 10-ти стран, а именно:

Албании, Кипра, Эстонии, Белгии, Австрии, Литвы, Польши, Автралии, Армении и Словении.

Дополнение

Согласно жеребьевке, во втором полуфинале приняли участие исполнители из 16 стран, которые выступили в таком порядке:

1. Дания: Рейли – Breaking My Heart;

2. Армения: Брюнетка – Future Lover;

3. Румыния: Теодор Андрей – D.G.T. (Off and on);

4. Эстония: Алика – Bridges;

5. Бельгия: Густаф – Because of You;

6. Кипр: Эндрю Ламбру - Break a Broken Heart;

7. Исландия: Diljá – Power;

8. Греция: Виктор Верникс – What They Say;

9. Польша: Бланка – Соло;

10. Словения: Joker Out – Carpe diem;

11. Грузия: Иру – Echo;

12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal;

13. Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?;

14. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje;

15. Литва: Моника Линките – Stay;

16. Австралия: Вояджер – Обещание.

Напомним

Вчера стали известны имена победителей первого полуфинала песенного конкурса.