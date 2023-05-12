Зеленскому запретили выступить на финале Евровидения - Times
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили выступать на финале песенного конкурса Евровидение, ведь Европейский союз вещателей (EBU) боится, что это может политизировать событие. Об этом пишет The Times, передает УНН.
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«Песенный конкурс «Евровидение» — это международное развлекательное шоу, которое регулируется строгими правилами и принципами, установленными с момента его создания. В рамках этого одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса», – сказал представитель EBU.
Детали
Отмечается, что Зеленский хотел появиться в эфире финала Евровидения в субботу, чтобы призвать миллионную аудиторию мероприятия продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российским захватчикам.
Однако Европейский вещательный союз (EBU), альянс из 112 организаций-членов, который организует ежегодный конкурс вместе с принимающей вещательной компанией, которой в этом году является BBC, отказал Президенту.
Руководство EBU заявило, что, хотя Зеленский и имел намерения, достойные одобрения, но все же его запрос противоречит правилам конкурса.
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