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В ОП заявили, що не зверталися до організаторів Євробачення з пропозицією виступу Зеленського

В ОП заявили, що не зверталися до організаторів Євробачення з пропозицією виступу Зеленського

Київ • УНН

 • 1154255 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Офіс Президента не звертався до організаторів Євробачення з пропозицією виступу Президента України Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу. Про це заявив прессекретар Глави держави Сергій Никифоров, пише УНН.

Цитата

"Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс Президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу", - написав Никифоров у Facebook.

Нагадаємо

The Times напередодні написало, що Президенту України Володимиру Зеленському заборонили виступати на фіналі пісенного конкурсу Євробачення, адже Європейська спілка мовників (EBU) боїться, що це може політизувати подію. 

При цьому заяву опублікувала і сама Європейська мовна спілка.

"Прохання пана Зеленського звернутись до глядачів на пісенному конкурсі Євробачення, попри те, що воно зроблене з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейської мовної спілки, оскільки це суперечило б правилам заходу", - вказано у заяві.

У EBU зауважили, що одним із наріжних каменів Євробачення є неполітичний характер заходу. "Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи подібні заяви в рамках конкурсу", - зазначається у заяві.

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