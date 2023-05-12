В ОП заявили, что не обращались к организаторам Евровидения с предложением выступления Зеленского

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"Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", - написал Никифоров в Facebook.

Напомним

The Times накануне написало, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили выступать на финале песенного конкурса Евровидение, ведь Европейский союз вещателей (EBU) боится, что это может политизировать событие.

При этом заявление опубликовал и сам Европейский вещательный союз.

"Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на то, что она сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия", - указано в заявлении.

В EBU отметили, что одним из краеугольных камней Евровидения является неполитический характер мероприятия. "Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса", - отмечается в заявлении.