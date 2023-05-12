В офісі прем'єра Британії "розчаровані" рішенням заблокувати звернення Зеленського у фіналі Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак "розчарований" рішенням Європейської мовної спілки (EBU) заблокувати виступ Президента України Володимира Зеленського у гранд-фіналі пісенного конкурсу "Євробачення", пише УНН з посиланням на Independent.
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У п'ятницю офіційний представник прем'єр-міністра Великої Британії заявив: "Прем'єр-міністр вважає, що президенту Зеленському було б доречно виступити на заході, і ми розчаровані рішенням Європейської мовної спілки".
"Цінності та свободи, за які борються президент Зеленський та народ України, не є політичними, вони фундаментальні, і саме Євробачення визнало це минулого року, коли справедливо усунули росію від участі у конкурсі", - сказано у заяві.
Планів втручатися та просити організаторів передумати немає, зауважили на Даунінг-стріт.
Колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон сказав, що було б правильно почути Зеленського під час фіналу. Написавши про це у Twitter, він додав: "Є лише одна причина, через яку конкурс не проводиться в Україні, і це через незаконну війну путіна".
BBC повідомила, що трансляцію цьогорічного конкурсу, як очікується, подивляться понад 160 мільйонів глядачів по всьому світу.
Нагадаємо
The Times напередодні написало, що Президенту України Володимиру Зеленському заборонили виступати на фіналі пісенного конкурсу Євробачення, адже Європейська спілка мовників (EBU) боїться, що це може політизувати подію.
При цьому заяву опублікувала і сама Європейська мовна спілка.
"Прохання пана Зеленського звернутись до глядачів на пісенному конкурсі Євробачення, попри те, що воно зроблене з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейської мовної спілки, оскільки це суперечило б правилам заходу", - вказано у заяві.
У EBU зауважили, що одним із наріжних каменів Євробачення є неполітичний характер заходу. "Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи подібні заяви в рамках конкурсу", - зазначається у заяві.
Прессекретар Глави держави Сергій Никифоров після цього заявив, що Офіс Президента не звертався до організаторів Євробачення з пропозицією виступу Президента України Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу.