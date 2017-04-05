В офисе херсонских активистов нашли взрывоопасные предметы

Как сообщил А.Власов, в офисе нашли корпус от гранаты Ф-1 и боевое ружье. Один из активистов был задержан.

“Проходят следственные действия. На месте присутствует лично начальник горотдела полиции. Вызвали взрывотехников”, — написал А.Власов.

Напомним, 5 апреля в Мариуполе полицейские нашли гранату и патроны на территории школы. Взрывоопасные предметы увидели в траве сотрудники Приморского отделения полиции, которые вместе с директором учебного заведения осматривали территорию перед высадкой деревьев на школьном дворе. Место было срочно оцеплено и тщательно обследовано. Сейчас боеприпасы изъяты, угрозы нет.