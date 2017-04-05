В офісі херсонських активістів знайшли вибухонебезпечні предмети
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Поліція знайшла в офісі херсонської самооборони предмети, схожі на вибухонебезпечні. Про це на свій сторінці в Facebook написав депутат Дніпровської райради Херсона Олександр Власов, передає УНН.
Як повідомив O.Власов, в офісі знайшли корпус від гранати Ф-1 і бойову рушницю. Одного з активістів було затримано.
"Проходять слідчі дії. На місці присутній особисто начальник міськвідділу поліції. Викликали вибухотехніків", - написав О.Власов.
Нагадаємо, 5 квітня в Маріуполі поліцейські знайшли гранату і патрони на території школи. Вибухонебезпечні предмети побачили в траві співробітники Приморського відділення поліції, які разом з директором навчального закладу оглядали територію перед висадкою дерев на шкільному подвір'ї. Місце було терміново оточено і ретельно обстежене. Зараз боєприпаси вилучені, загрози немає.