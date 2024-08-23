В Офисе Президента анонсировали положительные санкционные новости
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о предстоящих позитивных санкционных новостях.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о предстоящих позитивных санкционных новостях, передает УНН.
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«Будут позитивные санкционные новости», - написал Андрей Ермак.
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14 августа в Офисе Президента сообщили, что Ермак провел встречу с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном, на которой стороны обсудили ужесточение санкций против рф.