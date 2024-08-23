В Офісі Президента анонсували позитивні санкційні новини
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про майбутні позитивні санкційні новини.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про майбутні позитивні санкційні новини, передає УНН.
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"Будуть позитивні санкційні новини", - написав Андрій Єрмак.
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14 серпня в Офісі Президента повідомили, що Єрмак провів зустріч з помічником держсекретаря США Джеймсом О'Браєном, на якій сторони обговорили посилення санкцій проти рф.