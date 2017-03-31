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В одном из штатов Индии за убийство коров осудят пожизненно

В одном из штатов Индии за убийство коров осудят пожизненно

Киев  •  УНН

 • 12228 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Законодательное собрание западного штата Гуджарат в Индии одобрило законопроект, предусматривающий увеличение тюремного срока за убийство коров с семи лет до пожизненного заключения, передает УНН со ссылкой на Hindustan Times.

Поправки в местное законодательство сделают Гуджарат штатом с наиболее жесткими законами по защите крупного рогатого скота. Они также предусматривают высокие штрафы и пожизненную конфискацию транспортного средства, на котором осуществлялась транспортировка животных.

В 2011 году, когда нынешний премьер Индии Нарендра Моди занимал должность главного министра этого штата, местные власти ввели полный запрет на убийство и транспортировку коров. Ее нарушителям угрожал тюремный срок до семи лет и штраф до 50 тыс. рупий. Полиции также разрешалось конфисковывать на полгода автомобиль, на котором осуществлялась перевозка животных.

Напомним, что конституция Индии обязывает штаты принять меры по запрету "забоя коров и телят, а также другого молочного и тяглового скота". Однако степень правовой защиты этих животных варьируется от штата к штату, при этом даже в штатах со строгими законами по защите коров действуют нелегальные бойни.

Как сообщал УНН 28 марта, в Киеве построят центр защиты животных.

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