В одному із штатів Індії за вбивство корів ув'язнюватимуть довічно
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Законодавчі збори західного штату Гуджарат в Індії схвалили законопроект, що передбачає збільшення тюремного терміну за вбивство корів з семи років до довічного ув'язнення, передає УНН з посиланням на Hindustan Times.
Поправки до місцевого законодавство нададуть Гуджарату статус штату з найбільш жорсткими законами щодо захисту великої рогатої худоби, а також передбачають високі штрафи і довічну конфіскацію транспортного засобу, на якому здійснювалася транспортування тварин.
У 2011 році, коли нинішній прем'єр Індії Нарендра Моді обіймав посаду головного міністра цього штату, місцева влада ввела повну заборону на вбивство і транспортування корів. Її порушникам загрожував тюремний термін до семи років і штраф до 50 тис. рупій. Поліції також дозволялося конфісковувати на півроку автомобіль, на якому здійснювалось перевезення тварин.
Нагадаємо, що конституція Індії зобов'язує штатам вжити заходів по забороні "забою корів і телят, а також іншої молочної й тяглової худоби". Однак ступінь правового захисту цих тварин варіюється від штату до штату, при цьому навіть в штатах зі суворими законами щодо захисту корів діють нелегальні бійні.
Як повідомляв УНН 28 березня, у Києві побудують центр захисту тварин.