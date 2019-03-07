В одной из школ Житомира приостановили обучение из-за гастроэнтероколита
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Житомире в школе №28, где накануне зарегистрировали случаи гастроэнтероколита среди учеников, продолжили приостановление образовательного процесса до 11 марта включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета.
"Приостановка образовательного процесса в школе № 28 продлена до 11 марта включительно. Такое решение было принято во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Ранее, 28 февраля, у учеников общеобразовательной школы I-III ступеней №28 г. Житомира имени гетмана Выговского зарегистрировали гастроэнтероколит.
"По информации директора коммунального предприятия "Детская больница имени В.И. Башек" Житомирского городского совета Владимира Галайба, по состоянию на 1 марта в больницу с жалобами, связанными с расстройствами пищеварения, обратились 11 детей, 4 из которых проходят лечение в стационаре, другие - лечатся амбулаторно. Состояние больных оценивается как состояние средней тяжести", - уточняли в горсовете.
В связи с этим с 1 марта на 7 дней в школе приостановили образовательный процесс.
Напомним, во Львове в 7 учебных заведениях приостановили обучение, учитывая интенсивность эпидемического процесса, рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.