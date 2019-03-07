В одній зі шкіл Житомира призупинили навчання через гастроентероколіт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Житомирі у школі №28, де напередодні зареєстрували випадки гастроентероколіту серед учнів, продовжили призупинення освітнього процесу до 11 березня включно. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Житомирської міської ради.
"Призупинення освітнього процесу в школі № 28 продовжено до 11 березня включно. Таке рішення було прийнято під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.
Раніше, 28 лютого, в учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 м. Житомира імені гетьмана І.Виговського зареєстрували гастроентероколіт.
"За інформацією директора комунального підприємства "Дитяча лікарня імені В.Й. Башека" Житомирської міської ради Володимира Галайби, станом на 1 березня до лікарні зі скаргами, пов’язаними з розладами травлення, звернулися 11 дітей, 4 з яких проходять лікування у стаціонарі, інші – лікуються амбулаторно. Стан хворих оцінюється як стан середньої важкості", - уточнювали у міськраді.
У зв'язку з цим з 1 березня на 7 днів у школі призупинили освітній процес.
Нагадаємо, у Львові у 7 навчальних закладах призупинили навчання, враховуючи інтенсивність епідемічного процесу, ріст рівня захворюваності на грип та ГРВІ.