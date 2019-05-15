В Одессу доставили 12 военных, которые были ранены на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Одессу были доставлены 12 военнослужащих ВСУ, которые были ранены на востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию волонтера Андрея Танцюры в Facebook.
"Встретили борт ... 12 ребят ... из них 5 тяжелых ...", - написал Танцюра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Венгрии завершили лечение раненые украинские военные
По словам волонтера, "многие с огнестрельными пулевыми и осколочными ранениями различной степени тяжести".
Напомним, 14 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.