В Одесу доставили 12 військових, яких було поранено на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. До Одеси були доставлені 12 військовослужбовців ЗСУ, яких було поранено на сході України. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію волонтера Андрія Танцюри у Facebook.
"Зустріли борт ... 12 хлопців ... з них 5 важких ...", - написав Танцюра.
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За словами волонтера, "багато з вогнепальними кульовими і осколковими пораненнями різного ступеня тяжкості".
Нагадаємо, 14 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.