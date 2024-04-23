В Одесской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в результате ночной атаки рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  73305 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  129698 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  130005 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  135711 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  118697 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156331 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224164 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  426876 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175510 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131775 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Минэкономики финализирует национальный план по энергетике и климату, который ожидают в Европейском Союзе

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На Волыни мужчина хотел совершить самоубийство, прыгнув с верхушки трубы котельной

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19 апреля 2024, 15:15  •  426876 просмотра
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19 апреля 2024, 08:45  •  346299 просмотра
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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  393561 просмотра

В Одесской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в результате ночной атаки рф

Девять человек, в том числе четверо детей, получили ранения средней тяжести в результате ночной атаки россии на Одессу с помощью беспилотников.

Война •   •  8692 просмотра
В Одесской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в результате ночной атаки рф

В казане в российском татарстане ночью упал беспилотник, говорят, "игрушечный" - росСМИ

Беспилотник разбился ночью в Казани, Татарстан, не вызвав никаких жертв, травм или повреждений.

Новости Мира •   •  7677 просмотра
В казане в российском татарстане ночью упал беспилотник, говорят, "игрушечный" - росСМИ

Минэкономики финализирует национальный план по энергетике и климату, который ожидают в Европейском Союзе

Министерство экономики представило Комитету Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования проект Национального плана по энергетике и климату. Это ключевой стратегический документ, который ожидают в ЕС от Украины.

Экономика •   •  9588 просмотра
Минэкономики финализирует национальный план по энергетике и климату, который ожидают в Европейском Союзе

На Волыни мужчина хотел совершить самоубийство, прыгнув с верхушки трубы котельной

Мужчина 1981 года рождения угрожал покончить жизнь самоубийством, прыгнув с дымовой трубы котельной вблизи Луцка, но правоохранители и спасатели смогли уговорить его не прыгать и благополучно спустили вниз.

Общество •   •  7370 просмотра
На Волыни мужчина хотел совершить самоубийство, прыгнув с верхушки трубы котельной

россияне ударили управляемой авиабомбой по Константиновке в Донецкой области: 5 человек ранены

россияне выпустили управляемую авиабомбу по Константиновке Донецкой области, в результате чего были ранены 5 человек, повреждены жилые дома, автомобиль и объект инфраструктуры.

Война •   •  9428 просмотра
россияне ударили управляемой авиабомбой по Константиновке в Донецкой области: 5 человек ранены

Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы

23 апреля Азербайджан и Армения начали делимитацию своей границы на основе геодезических измерений возле нескольких сел с обеих сторон.

Новости Мира •   •  7539 просмотра
Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы

Украина и Бразилия планируют расширить торговые отношения - Минэкономики

Украина и Бразилия планируют активизировать экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между двумя странами.

Экономика •   •  9904 просмотра
Украина и Бразилия планируют расширить торговые отношения - Минэкономики

Рада разрешила АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту

Верховная Рада разрешила Национальному агентству по управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), покупать военные облигации, используя до 80% арестованных валютных средств во время военного положения и в течение одного месяца после его отмены.

Война •   •  11276 просмотра
Рада разрешила АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту

В Запорожье и Днепре прогремели взрывы: что известно

Взрывы были слышны в некоторых районах Запорожья и Днепра. Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины.

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В Запорожье и Днепре прогремели взрывы: что известно

Актеры "Бидьма из Блэр" призывают увеличить ретроактивный гонорар

Творческая группа фильма ужасов 1999 года "The Blair Witch Project" требует увеличения ретроспективной компенсации за три звезды и содержательных консультаций относительно будущего перезапуска франшизы.

Культура •   •  10668 просмотра
Актеры "Бидьма из Блэр" призывают увеличить ретроактивный гонорар