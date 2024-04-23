В Одесской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в результате ночной атаки рф

В результате ночной атаки рф на Одессу пострадало 5 взрослых и 4 детей. Они получили ранения средней степени тяжести. Подавляющее большинство пострадавших находится в больницах города. Об этом рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Антон Шалигайло в эфире телемарафона, передает УНН.

"В результате событий пострадали девять человек, четверо из них - дети 12 и 9 лет. И два малыша, которым нет года. Все детки - в состоянии средней степени тяжести. Они находятся в больнице, находятся под внимательным наблюдением медиков. Также трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, их состояние - средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь.

Еще два человека отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте", - рассказал он.

В результате попаданий обломков беспилотника повреждены 15 многоквартирных домов и 10 нежилых зданий офисного и торгового назначения, продолжил заместитель председателя облгосадминистрации

"Значительно разрушен один жилой дом, в котором 14 квартир получили критические повреждения. Свет, вода, газоснабжение везде есть, кроме значительно разрушенного дома", - рассказал он.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 23 апреля атаковали жилой сектор Одессы дронами.

Возросло количество пострадавших в Одессе: 5 взрослых и 4 детей, 2 из которых нет и года