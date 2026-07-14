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В Одесской области вспыхнул резервуар с маслом после атаки рф, пожар ликвидировали - ОВА

Киев • УНН

 • 672 просмотра

В Одесской области в результате удара рф вспыхнул резервуар с подсолнечным маслом. Спасатели ликвидировали огонь, не допустив его распространения.

В Одесской области вспыхнул резервуар с маслом после атаки рф, пожар ликвидировали - ОВА

В Одесской области в результате удара рф загорелся резервуар с подсолнечным маслом, огонь потушили. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В результате попадания произошло возгорание резервуара с подсолнечным маслом. Несмотря на сверхсложные условия - высокую температуру и повторные воздушные тревоги, спасателям удалось ликвидировать огонь и не допустить его распространения 

- сообщил Кипер.

По его словам, на месте продолжаются работы по устранению последствий атаки.

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