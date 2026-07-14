В Одесской области вспыхнул резервуар с маслом после атаки рф, пожар ликвидировали - ОВА
Киев • УНН
В Одесской области в результате удара рф вспыхнул резервуар с подсолнечным маслом. Спасатели ликвидировали огонь, не допустив его распространения.
В Одесской области в результате удара рф загорелся резервуар с подсолнечным маслом, огонь потушили. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В результате попадания произошло возгорание резервуара с подсолнечным маслом. Несмотря на сверхсложные условия - высокую температуру и повторные воздушные тревоги, спасателям удалось ликвидировать огонь и не допустить его распространения
По его словам, на месте продолжаются работы по устранению последствий атаки.
РФ атаковала два гражданских судна в Чёрном море под флагами Танзании и Либерии, погиб капитан14.07.26, 19:24 • 984 просмотра