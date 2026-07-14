В Одесской области вспыхнул резервуар с маслом после атаки рф, пожар ликвидировали - ОВА

В Одесской области в результате удара рф загорелся резервуар с подсолнечным маслом, огонь потушили. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В результате попадания произошло возгорание резервуара с подсолнечным маслом. Несмотря на сверхсложные условия - высокую температуру и повторные воздушные тревоги, спасателям удалось ликвидировать огонь и не допустить его распространения