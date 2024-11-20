В Одесской области восстановили водо-, тепло- и газоснабжение
Киев • УНН
В Одесской области действуют стабилизационные отключения света, но критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Развернуто 674 пункта несокрушимости, которые за 4 дня посетило более 35 тысяч человек.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о ситуации в области после российских обстрелов, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что в Одесской области действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение восстановлено.
"К сожалению, из-за последствий обстрелов есть аварийные ситуации на линиях электропередачи, в жилых домах; имеются порывы теплосетей, которые устраняются аварийными службами", - пишет Кипер в соцсетях.
Он добавил, что в области развернуто 674 пункта несокрушимости. За последние четыре дня их посетило более 35 тысяч человек.
"Основная причина аварий - перегрузка линий, которая возникает из-за массового одновременного использования электроприборов после включения домов в сеть", - сообщил он.
Также Кипер попросил жителей Одесской области рационально использовать электроэнергию
"Не включайте все электроприборы одновременно. По возможности, переносите использование мощных устройств на другие часы.
Помните: перекрытия улиц и провокации лишь играют на руку врагу! Свет в ваших домах выключает россия, а не энергетики или украинская власть", - добавил он.