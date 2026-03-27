В Одесской области в "Тузловских лиманах" заметили первых в этом году дельфинов

Киев • УНН

 • 502 просмотра

В акватории нацпарка зафиксировали пять дельфинов во время охоты на рыбу. Из-за войны и экологических катастроф уже погибло более 80 тысяч особей.

В Одесской области в "Тузловских лиманах" заметили первых в этом году дельфинов

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили первых в 2026 году дельфинов. Их зафиксировали во время обследования побережья Черного моря. Об этом сообщил доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев в Facebook, пишет УНН.

Детали

По его словам, после тревожной ночи специалисты обследовали побережье Черного моря на наличие загрязнения и погибших птиц. Именно тогда в акватории парка заметили пятерых дельфинов, которые охотились на стаи рыбы. Рядом с ними питались также большие поганки.

Эколог пояснил, что сейчас идет сезонная миграция рыбы, поэтому дельфины возвращаются с мест зимовки, в частности из районов возле оккупированного Крыма, Грузии и Турции - в северо-западную часть Черного моря. 

Среди основных видов рыб - атерина, кефалевые, хамса и камбала-глосса. Кроме них, в прибрежной зоне сейчас значительно активизировались и птицы — бакланы, мартыны и различные виды поганок, которые также охотятся на рыбу. В то же время ученые отмечают: война нанесла серьезный удар по черноморским китообразным. 

Из-за полномасштабной войны популяция черноморских китообразных понесла значительные потери. По оценкам нацпарка, за последние годы погибло более 80 тысяч дельфинов - из-за взрывов, шумового загрязнения и отравления, в частности после аварии российских танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Эколог подчеркнул, что для восстановления популяции критически необходимо создать большой морской резерват в Черном море, а также реабилитационный центр для пострадавших животных. Несмотря на войну, "Тузловские лиманы" остаются одним из немногих участков украинского побережья, где возможен регулярный экологический мониторинг.

Ольга Розгон

