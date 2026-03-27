Фламинго вернулись на меловое озеро в киевском зоопарке
Киев • УНН
Стая птиц переселилась в открытый вольер на песчаное побережье у входа. Увидеть фирменную разминку фламинго можно ежедневно на их меловом озере.
В КиевЗоо продолжается весеннее переселение жителей. Стая розовых фламинго уже встречает весну на своем меловом озере. Об этом сообщают в КП "Киевский зоопарк", пишет УНН.
С веселым гоготом пернатые заполнили песчаное побережье и прибрежную воду, где начали свою фирменную "разминку" под открытым небом
Посмотреть на этих прекрасных птиц можно ежедневно на озере фламинго у Центрального входа.
Напомним
Горбатый кит устроил "прощальное шоу" участникам 30-й Украинской антарктической экспедиции. Во время встречи с учеными он совершил более 50 прыжков подряд.