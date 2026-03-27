Фламінго повернулися на крейдяне озеро в київському зоопарку
Київ • УНН
Зграя птахів переселилася у відкритий вольєр на піщане узбережжя біля входу. Побачити фірмову руханку фламінго можна щодня на їхньому крейдяному озері.
У КиївЗоо триває весняне переселення мешканців. Зграя рожевих фламінго вже зустрічає весну на своєму крейдяному озері. Про це повідомляють у КП "Київський зоопарк", пише УНН.
Із веселим ґелґотом пернаті заповнили піщане узбережжя та прибережну воду, де розпочали свою фірмову "руханку" просто неба
Подивитися на цих прекрасних птахів можна щодня на озері фламінго біля Центрального входу.
