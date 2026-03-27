На Одещині у "Тузлівських лиманах" помітили перших цього року дельфінів
Київ • УНН
В акваторії нацпарку зафіксували п’ять дельфінів під час полювання на рибу. Через війну та екологічні катастрофи вже загинуло понад 80 тисяч особин.
У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині помітили перших у 2026 році дельфінів. Їх зафіксували під час обстеження узбережжя Чорного моря. Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв у Facebook, пише УНН.
За його словами, після тривожної ночі фахівці обстежували узбережжя Чорного моря на наявність забруднення та загиблих птахів. Саме тоді в акваторії парку помітили п’ятьох дельфінів, які полювали на зграї риби. Поруч із ними харчувалися також великі пірникози.
Еколог пояснив, що нині триває сезонна міграція риби, тож дельфіни повертаються з місць зимівлі, зокрема з районів біля окупованого Криму, Грузії та Туреччини - до північно-західної частини Чорного моря.
Серед основних видів риб - атерина, кефалеві, хамса та камбала-глоса.Окрім них, у прибережній зоні зараз значно активізувалися й птахи — баклани, мартини та різні види пірникоз, які також полюють на рибу. Водночас науковці наголошують: війна завдала серйозного удару по чорноморських китоподібних.
Через повномасштабну війну популяція чорноморських китоподібних зазнала значних втрат. За оцінками нацпарку, за останні роки загинуло понад 80 тисяч дельфінів - через вибухи, шумове забруднення та отруєння, зокрема після аварії російських танкерів у Керченській протоці у грудні 2024 року.
Еколог наголосив, що для відновлення популяції критично необхідно створити великий морський резерват у Чорному морі, а також реабілітаційний центр для постраждалих тварин. Попри війну, "Тузлівські лимани" залишаються однією з небагатьох ділянок українського узбережжя, де можливий регулярний екологічний моніторинг.
