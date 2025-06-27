В Одесской области товарищ во время игры случайно подстрелил 11-летнего мальчика
Киев • УНН
В Одесской области 10-летний мальчик случайно выстрелил в грудь 11-летнему другу из пневматической винтовки, которую ему дал отец. Пострадавшего госпитализировали, на месте работает следственно-оперативная группа.
В Одесской области 10-летний мальчик случайно ранил в грудь своего 11-летнего товарища из пневматической винтовки, которую ему дал отец. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел сегодня, 27 июня, вечером в одном из сел Захаровской общины, в полицию сообщили медики.
Правоохранители предварительно выяснили, что во время игры возле нежилого здания 10-летний мальчик случайно выстрелил в грудь 11-летнему другу из пневматической винтовки, которую ему дал отец.
Ребенка госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа.
Стрельба в центре Одессы: правоохранители устанавливают обстоятельства27.06.25, 20:45 • 1842 просмотра