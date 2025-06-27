В Одесской области товарищ во время игры случайно подстрелил 11-летнего мальчика

В Одесской области 10-летний мальчик случайно ранил в грудь своего 11-летнего товарища из пневматической винтовки, которую ему дал отец. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел сегодня, 27 июня, вечером в одном из сел Захаровской общины, в полицию сообщили медики.

Правоохранители предварительно выяснили, что во время игры возле нежилого здания 10-летний мальчик случайно выстрелил в грудь 11-летнему другу из пневматической винтовки, которую ему дал отец.

Ребенка госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа.

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