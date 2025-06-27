На Одещині товариш під час гри випадково підстрелив 11-річного хлопчика
Київ • УНН
В Одеській області 10-річний хлопчик випадково вистрілив у груди 11-річному другу з пневматичної гвинтівки, яку йому дав батько. Постраждалого госпіталізували, на місці працює слідчо-оперативна група.
На Одещині 10-річний хлопчик випадково поранив у груди свого 11-річного товариша з пневматичної гвинтівки, яку йому дав батько. Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області, передає УНН.
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Інцидент стався сьогодні, 27 червня, ввечері в одному із сіл Захарівської громади, в поліцію повідомили медики.
Правоохоронці попередньо з’ясували, що під час гри біля нежитлової будівлі 10-річний хлопчик випадково вистрілив у груди 11-річному другу із пневматичної гвинтівки, яку йому дав батько.
Дитину госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група.
Стрілянина в центрі Одеси: правоохоронці встановлюють обставини27.06.25, 20:45 • 1978 переглядiв