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На Одещині товариш під час гри випадково підстрелив 11-річного хлопчика

Київ • УНН

 • 996 перегляди

В Одеській області 10-річний хлопчик випадково вистрілив у груди 11-річному другу з пневматичної гвинтівки, яку йому дав батько. Постраждалого госпіталізували, на місці працює слідчо-оперативна група.

На Одещині товариш під час гри випадково підстрелив 11-річного хлопчика

На Одещині 10-річний хлопчик випадково поранив у груди свого 11-річного товариша з пневматичної гвинтівки, яку йому дав батько. Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався сьогодні, 27 червня, ввечері в одному із сіл Захарівської громади, в поліцію повідомили медики.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що під час гри біля нежитлової будівлі 10-річний хлопчик випадково вистрілив у груди 11-річному другу із пневматичної гвинтівки, яку йому дав батько.

Дитину госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група.

Стрілянина в центрі Одеси: правоохоронці встановлюють обставини27.06.25, 20:45 • 1978 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Одеська область
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