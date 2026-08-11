В Одесской области рф во время атаки попала в грузовик с цистерной с маслом: произошёл пожар, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Российские войска попали в грузовик с цистерной с остатками масла, что вызвало пожар. Два человека погибли, ещё трое пострадали, информация уточняется.
В Одесской области российские войска во время атаки рф попали в грузовик с цистерной, в которой находились остатки масла, вспыхнувший после удара; два человека погибли, ещё трое пострадали, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате российской атаки на Одесскую область. Враг попал в грузовой автомобиль с цистерной, в которой находились остатки масла. В результате удара загорелись грузовик и ещё один легковой автомобиль
По его словам, по предварительным данным, к сожалению, два человека погибли, ещё три человека пострадали. Информация о последствиях удара и количестве пострадавших уточняется.
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