В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
Сообщается о взрывах в Одесской области. Глава ОВА призвал жителей идти в укрытие во время воздушной тревоги для своей безопасности.
В Одесской области прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
"В Одесской области громко", - сообщают местные Telegram-каналы.
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Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесской области идти в укрытие.
"Одесса и Одесский район, прошу не пренебрегать воздушной тревогой и направляться в укрытие, если вы до сих пор не там. Берегите себя и близких!"- сообщил Кипер.
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