В Одесской области прогремели взрывы после предупреждения о скоростной цели
Киев • УНН
В Одесском районе зафиксированы взрывы после предупреждения о скоростной цели. Была применена авиационная крылатая управляемая ракета Х-31П, жителей призвали направляться в укрытие.
Жители Одесского района сегодня в обед, 31 декабря, слышали взрывы после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на регион. Об этом сообщает УНН.
По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели в пределах Одесского района.
Было применено 1х авиационную крылатую управляемую ракету Х-31П.
Перед этим в Воздушных силах предупреждали о скоростной цели, которая направляется в Одесскую область.
"Одесская область - в укрытие! " - говорится в сообщении.
Позже в ПС указали, что жителям Черноморска необходимо направляться в укрытие.