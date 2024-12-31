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В Одесской области прогремели взрывы после предупреждения о скоростной цели

В Одесской области прогремели взрывы после предупреждения о скоростной цели

Киев  •  УНН

 • 6381 просмотра

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В Одесском районе зафиксированы взрывы после предупреждения о скоростной цели. Была применена авиационная крылатая управляемая ракета Х-31П, жителей призвали направляться в укрытие.

Жители Одесского района сегодня в обед, 31 декабря, слышали взрывы после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на регион. Об этом сообщает УНН

По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели в пределах Одесского района.

Было применено 1х авиационную крылатую управляемую ракету Х-31П.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали о скоростной цели, которая направляется в Одесскую область. 

"Одесская область - в укрытие! " - говорится в сообщении. 

Позже в ПС указали, что жителям Черноморска необходимо направляться в укрытие. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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