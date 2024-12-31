На Одещині пролунали вибухи після попередження про швидкісну ціль
Київ • УНН
В Одеському районі зафіксовано вибухи після попередження про швидкісну ціль. Було застосовано авіаційну крилату керовану ракету Х-31П, жителів закликали прямувати в укриття.
Жителі Одеського району сьогодні в обід, 31 грудня, чули вибухи після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на регіон. Про це повідомляє УНН.
За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали в межах Одеського району.
Було застосовано 1х авіаційну крилату керовану ракету Х-31П.
Перед цим в Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль, яка прямує на Одещину.
"Одещина - в укриття! " - йдеться у повідомленні.
Пізніше в ПС вказали, що жителям Чорноморська необхідно прямувати в укриття.