На Одещині пролунали вибухи після попередження про швидкісну ціль

Жителі Одеського району сьогодні в обід, 31 грудня, чули вибухи після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на регіон. Про це повідомляє УНН.

За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали в межах Одеського району.

Було застосовано 1х авіаційну крилату керовану ракету Х-31П.

Перед цим в Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль, яка прямує на Одещину.

"Одещина - в укриття! " - йдеться у повідомленні.

Пізніше в ПС вказали, що жителям Чорноморська необхідно прямувати в укриття.