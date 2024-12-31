На Одещині пролунали вибухи після попередження про швидкісну ціль

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В Одеському районі зафіксовано вибухи після попередження про швидкісну ціль. Було застосовано авіаційну крилату керовану ракету Х-31П, жителів закликали прямувати в укриття.

Жителі Одеського району сьогодні в обід, 31 грудня, чули вибухи після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на регіон. Про це повідомляє УНН

За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали в межах Одеського району.

Було застосовано 1х авіаційну крилату керовану ракету Х-31П.

Перед цим в Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль, яка прямує на Одещину. 

"Одещина - в укриття! " - йдеться у повідомленні. 

Пізніше в ПС вказали, що жителям Чорноморська необхідно прямувати в укриття. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаУНН-Одеса
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
odesaОдеса

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