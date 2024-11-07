В Одесской области подходит к концу ремонт "дороги жизни": фото
Киев • УНН
На финальном этапе ремонт дороги Т-16-07 между Измаилом и Килией. Обновленная дорога сократит маршрут со 130 до 45 км и улучшит логистику в регионе.
Ремонт "дороги жизни" на маршруте Измаил - Килия находится на завершающем этапе. Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация, передает УНН.
Детали
Речь идет о дороге Т-16-07. На ужасное состояние дороги годами жаловались люди, писали письма и обращения. До 2024 года она фактически была непроездной. Несмотря на войну и сложности, власти области начали ямочный ремонт.
Обновленная дорога обеспечит:
- Ускорение логистики: сокращение маршрута между Измаилом и Килией со 130 км до 45 км.
- Быстрый доступ для экстренных служб.
- Удобнее перевозки детей в учебные заведения.
- Экономию ресурсов - времени и топлива.
"Проинспектировали ход работы, пообщались с местными жителями, выслушал жалобы и предложения - будем работать.
Ориентировочный срок окончания ремонтных работ при благоприятных условиях - апрель 2025 года", - прокомментировал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.