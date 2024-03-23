В Одесской области переходят к стабилизационным отключениям света - ДТЭК

В Одесской области энергетики улучшить ситуацию с энергоснабжением, что позволило перейти от экстренных отключений к стабилизационным отключениям по графику. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

"Всю ночь энергетики работали, чтобы улучшить ситуацию с энергоснабжением в Одессе и Одесском районе. Благодаря этому удалось перейти от экстренных отключений к стабилизационным отключениям по графику", - сообщают в ДТЭК.

Отмечается, что сегодня в 10:40 ситуация осложнилась аварией на одной из высоковольтных подстанций Одессы, из-за чего без света временно остались жители микрорайона Черемушки.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть питание в дома всех жителей Одесской области. Энергетики вместе с властями призывают разумно потреблять электроэнергию - ограничить использование уличного освещения, фасадов и вывесок, не включать одновременно все энергоемкие приборы. Это поможет снизить нагрузку на сеть, особенно в пиковые часы", - добавили в ДТЭК.

Напомним,

Вчера в связи со значительными повреждениями энергосистемы, вызванными российскими обстрелами, в Одессе были введены аварийные отключения электроэнергии.

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