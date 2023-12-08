На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов
На Таврическом направлении украинские войска отражают вражеские наступления, уничтожив 466 человек личного состава и 20 единиц военной техники противника, несмотря на артиллерийские, авиационные и бронетанковые удары со стороны противника.
В Одесской области открыт первый Дия.Центр - Кипер
В Дія. Центре имеется и отдельное место для проведения консультаций по поддержке предпринимательства и есть оборудование для выдачи паспортных документов.
Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%
Строительство водопровода для городов, пострадавших от затопления Каховской ГЭС, завершено на 87%, и он будет обслуживать более миллиона человек. Проект реализуется при поддержке USAID и предусматривает проведение комплексного технического аудита.
Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог
На 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.
Затопление тоннеля Киевского метрополитена: в КГГА назвали вероятные причины и озвучили ориентировочные сроки ремонта
Мэр Киева Виталий Кличко оценил последствия затопления тоннеля синей ветки метрополитена, обсудив с начальником метрополитена Виктором Брагинским причины и сроки ремонта.
кремль будет использовать спортсменов на Олимпиаде как оружие в пропагандистской войне - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество осудить решение МОК разрешить российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх в Париже.
Необходимы для вступления в ЕС: Зеленский подписал ряд законов, которые Рада приняла несколько часов назад
Президент Украины Зеленский подписал евроинтеграционные законы, в частности о расширении штата НАБУ и разрешение НАПК проверять имущество, приобретенное до назначения на должность.
Безответственное решение: Украина осуждает МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024
Украина осуждает решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к Играм-2024, ссылаясь на их общую ответственность в конфликте.
Затопление тоннеля Киевского метрополитена: расследуют служебную халатность
Сегодня столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро.
Арктический СПГ продолжает быть основным российским ископаемым топливом, которое покупает ЕС
ЕС продолжает импортировать российский арктический СПГ на рекордном уровне, что составляет 50% российского экспорта. На это влияет отсутствие санкций в отношении СПГ со стороны ЕС. С декабря 2022 года по октябрь 2023 года в ЕС было поставлено российского СПГ на сумму более 8,3 млрд евро.