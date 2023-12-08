В Одесской области открыт первый Дия.Центр - Кипер

В Таировской громаде, что в Одесской области, открыли современный Дія.Центр. Это первое заведение в области, где жители громады быстро и доступно смогут получать более 290 государственных услуг в одном помещении. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

"Дополнительные услуги и сервисы, обучение администраторов, безбарьерность помещений, пространства для детей и место для пользования порталом Дія. В Дія.Центре имеется и отдельное место для проведения консультаций по поддержке предпринимательства и есть оборудование для выдачи паспортных документов", - пишет он.

Кипер добавил, что в центре созданы все условия для людей с инвалидностью.

"В частности, вход в помещение промаркирован контрастным цветом и оборудован пандусом с поручнями, график работы центра напечатан шрифтом Брайля, оборудована инклюзивная санитарная комната. Также обеспечена возможность голосового общения с администратором и подключения переводчика украинского жестового языка", - информирует глава ОВА.