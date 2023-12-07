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В Одесской области нашли подрядчика для восстановления поврежденной россиянами Сергеевки

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 10:38  •  25580 просмотра

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Отстройка поврежденной россиянами Сергеевки сдвинулась с места: с подрядчиком заключили договор

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области нашла подрядчика, который осуществит капитальный ремонт многоэтажного здания в Сергеевке Одесской области, пострадавшего от атаки рф в прошлом году, передает УНН.

Детали

Тендер объявили 7 ноября. Ожидаемая стоимость закупки составляла 75 млн 55 тыс. грн. Победу в тендере одержала компания "ДІСК-Південь", предложив за свои услуги 73 млн 550 тыс. грн.

На днях, 4 декабря, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области заключила договор с ЧП "ДІСК-Південь". Последняя должна выполнить работы по капитальному ремонту многоэтажного здания в Сергеевке до 31 декабря 2024 года.

Отметим

Предыдущий тендер не состоялся из-за нехватки подрядчиков.

Напомним

В прошлом году россияне обстреляли Сергеевку, что в Одесской области. Тогда была повреждена многоэтажка. Десятки людей погибли, были ранены. Большое количество людей осталось без дома.

С течением года восстановление Сергеевки почти не сдвинулось с места, пока не вмешался глава Одесской ОВА Олег Кипер, который обратил внимание правоохранителей на ситуацию. В результате произошла замена подрядчика, а сам объект передали в Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Добавим, что в январе этого года Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины возглавил Мустафа Найем.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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