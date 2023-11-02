У Держагентстві відновлення назвали причини затримки з відбудовою Сергіївки на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України мало намір розпочати капітальний ремонт багатоповерхівки в Сергіївці на Одещині найближчим часом. Втім, капремонт будівлі відклали через брак підрядників. Про це УНН повідомив фахівець зв‘язків з громадськістю служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Сергій Докієнко.
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Зазначимо, що заявку на участь у тендері на капремонт багатоповерхівки подало одне підприємство – ПП "ДІСК-ПІВДЕНЬ". Втім, тендерна пропозиція учасника закупівлі була відхилена з низки причин.
«Чому одна – важко сказати. Бо у нас були і консультації, і в соцмережах ми це висвітлювали. Тому не можу сказати», - каже Докієнко.
Він додав, що новий тендер Служба відновлення планує оголосити у вівторок, 7 листопада. Попередньо зібравши потенційних підрядників.
«Завтра, 3 листопада, у нас будуть ринкові консультації. В режимі офлайн і онлайн. Ми розіслали близько 70 підрядним організаціям запрошення, тендерну документацію.
На консультаціях ми будемо показувати тендерну документацію, де будемо розповідати про будинок, його трагічну історію. Про норми – що нам буде потрібно від підрядника, який виграє тендер.
А тендер з приводу капітального ремонту дев’ятиповерхівки в Сергіївці ми плануємо провести орієнтовно у вівторок, 7 листопада», - розповів він.
Нагадаємо
Минулого року росіяни обстріляли Сергіївку, що на Одещині. Тоді була пошкоджена багатоповерхівка. Десятки людей загинули, були поранені. Велика кількість людей залишилася без домівки. З плином року ситуація з відновлення Сергіївки майже не зрушила з місця.
Відновленням будинку спочатку безрезультатно займалася місцева громада, потім це питання перейшло до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Але з невідомих причин - ситуація не змінюється.
Додамо, у січні цього року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України очолив Мустафа Найєм.