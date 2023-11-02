У Держагентстві відновлення назвали причини затримки з відбудовою Сергіївки на Одещині

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України мало намір розпочати капітальний ремонт багатоповерхівки в Сергіївці на Одещині найближчим часом. Втім, капремонт будівлі відклали через брак підрядників. Про це УНН повідомив фахівець зв‘язків з громадськістю служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Сергій Докієнко.