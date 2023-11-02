В Госагентстве восстановления назвали причины задержки с восстановлением Сергеевки в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины намеревалось начать капитальный ремонт многоэтажки в Сергеевке Одесской области в ближайшее время. Впрочем, капремонт здания отложили из-за нехватки подрядчиков. Об этом УНН сообщил специалист по связям с общественностью службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Сергей Докиенко.
Детали
Отметим, что заявку на участие в тендере на капремонт многоэтажки подало одно предприятие – ЧП "ДИСК-ЮГ". Впрочем, тендерное предложение участника закупки было отклонено по ряду причин.
«Почему одно – трудно сказать. Потому что у нас были и консультации, и в соцсетях мы это освещали. Поэтому не могу сказать», - говорит Докиенко.
Он добавил, что новый тендер Служба восстановления планирует объявить во вторник, 7 ноября. Предварительно собрав потенциальных подрядчиков.
«Завтра, 3 ноября, у нас будут рыночные консультации. В режиме офлайн и онлайн. Мы разослали около 70 подрядным организациям приглашения, тендерную документацию.
На консультациях мы будем показывать тендерную документацию, где будем рассказывать о доме, его трагической истории. О нормах – что нам потребуется от подрядчика, который выиграет тендер.
А тендер по поводу капитального ремонта девятиэтажки в Сергеевке мы планируем провести ориентировочно во вторник, 7 ноября», - рассказал он.
Напомним
В прошлом году россияне обстреляли Сергеевку, что в Одесской области. Тогда была повреждена многоэтажка. Десятки людей погибли, были ранены. Большое количество людей осталось без дома. С течением года ситуация по восстановлению Сергеевки почти не сдвинулась с места.
Восстановлением дома сначала безрезультатно занималась местная громада, затем этот вопрос перешел к Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины. Но по неизвестным причинам - ситуация не меняется.
Добавим, в январе этого года Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины возглавил Мустафа Найем.