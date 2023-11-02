В Госагентстве восстановления назвали причины задержки с восстановлением Сергеевки в Одесской области

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 42872 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 25025 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 49585 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 157462 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 58991 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 112258 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 163811 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153859 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154806 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160060 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 69430 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 72781 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 67768 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 91657 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 30673 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 42875 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 92362 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 157470 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 250250 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 302457 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 1284 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 31165 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 49501 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 48347 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 61263 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

В Госагентстве восстановления назвали причины задержки с восстановлением Сергеевки в Одесской области

Киев • УНН

 • 142657 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины намеревалось начать капитальный ремонт многоэтажки в Сергеевке Одесской области в ближайшее время. Впрочем, капремонт здания отложили из-за нехватки подрядчиков. Об этом УНН сообщил специалист по связям с общественностью службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Сергей Докиенко.

В Госагентстве восстановления назвали причины задержки с восстановлением Сергеевки в Одесской области

Детали

Отметим, что заявку на участие в тендере на капремонт многоэтажки подало одно предприятие – ЧП "ДИСК-ЮГ". Впрочем, тендерное предложение участника закупки было отклонено по ряду причин.

«Почему одно – трудно сказать. Потому что у нас были и консультации, и в соцсетях мы это освещали. Поэтому не могу сказать», - говорит Докиенко.

Он добавил, что новый тендер Служба восстановления планирует объявить во вторник, 7 ноября. Предварительно собрав потенциальных подрядчиков.

«Завтра, 3 ноября, у нас будут рыночные консультации. В режиме офлайн и онлайн. Мы разослали около 70 подрядным организациям приглашения, тендерную документацию.

На консультациях мы будем показывать тендерную документацию, где будем рассказывать о доме, его трагической истории. О нормах – что нам потребуется от подрядчика, который выиграет тендер.

А тендер по поводу капитального ремонта девятиэтажки в Сергеевке мы планируем провести ориентировочно во вторник, 7 ноября», - рассказал он.

Напомним

В прошлом году россияне обстреляли Сергеевку, что в Одесской области. Тогда была повреждена многоэтажка. Десятки людей погибли, были ранены. Большое количество людей осталось без дома. С течением года ситуация по восстановлению Сергеевки почти не сдвинулась с места.

Восстановлением дома сначала безрезультатно занималась местная громада, затем этот вопрос перешел к Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины. Но по неизвестным причинам - ситуация не меняется.

Добавим, в январе этого года Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины возглавил Мустафа Найем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.68
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68